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В США считают, что у РФ нет достаточно сил для контроля оккупированного Херсона – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 22:49

Американские чиновники склоняются к мнению, что у России нет достаточного количества сил, чтобы полностью контролировать оккупированную ее войсками территорию Херсонской области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Чиновники США обращают внимание на ряд инцидентов последних недель, связанных с покушениями на жизнь коллаборантов. Американская разведка называет это доказательством "рост партизанской деятельности на юге Украины".

По мнению опрошенных должностных лиц CNN, отвлечение части российских войск из Херсонского на Донбасское направление создало для партизан окно возможностей для нападений на коллаборантов, а для украинских сил – время для контрнаступления.

В США подчеркивают, что движение сопротивления на оккупированной Херсонщине пока не переросло в организованное, и скептически относятся к его перспективам. Но в долгосрочной перспективе он может привести к массовым восстаниям среди украинского населения.

Одной из причин неудач российских военных американские чиновники называют приоритизацию военной кампании в ущерб налаживанию гражданской жизни на оккупированных территориях.

Напомним, в начале июня британская разведка высказала предположение, что Россия, скорее всего, будет утверждать об оккупации Херсона как свидетельстве улучшения управления и уровня жизни украинского народа.

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Темы: СШАРосcияХерсон
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