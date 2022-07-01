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Зеленский поблагодарил Байдена за новую помощь: Существенно усилит нашу ПВО

Катерина ТищенкоПятница, 1 июля 2022, 23:49
Зеленский поблагодарил Байдена за новую помощь: Существенно усилит нашу ПВО
Зеленский и Байден, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за объявление о новом пакете военной помощи Украине.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Я особенно благодарен сегодня США и лично Байдену за объявленный именно сегодня новый пакет поддержки для Украины, включающий очень мощные системы NASAMS – зенитный ракетный комплекс, который существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали для такого снабжения".

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Детали: Президент отметил, что Украина договаривается и о другом новом оружии от партнеров и делает все, чтобы сломать преимущество оккупантов.

Что предшествовало: Соединенные Штаты в пятницу объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 820 миллионов долларов, в который входят две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

По данным СМИ, украинские военные уже начали овладевать ракетными системами противовоздушной обороны NASAMS норвежского производства, о передаче которых объявили Соединенные Штаты.

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Темы: ЗеленскийСШАоружие
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