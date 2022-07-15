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Оккупанты заявляют об обстреле бывшего Стаханова из HIMARS

Елена РощинаПятница, 15 июля 2022, 10:51

В оккупированном городе Кадиевка, бывший Стаханов, с ночи раздаются взрывы, оккупанты заявили, что украинские военные выпустили по городу 6 ракет. 

Источник: Telegram-канал боевиков "Представительство ЛНР в СЦК", паблик "Типичный Донецк"

Детали: Как утверждают пособники россиян, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 03.45 с направления н.п. Артемовск (теперь Бахмут) по н.п. Стаханов (теперь Кадиевка) с применением РСЗО HIMARS – 6 ракет.

В пабликах под утро появились видео взрывов в Стаханове, который Украина переименовала в Кадиевку в 2016 году.

Ранее также сообщалось, что в Харцызске "упали осколки". 

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Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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