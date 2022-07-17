По оккупированному Алчевску нанесли удары с HIMARS – росСМИ

РосСМИ сообщают, что Вооруженные силы Украины нанесли удар с реактивных систем залпового огня HIMARS по оккупированному городу Алчевск в Луганской области.

Источник: Интерфакс.ru со ссылкой на сообщение представительства так называемой "ЛНР" в СЦКК.

Дословно: "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21:30 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)".

В окупованому Алчевську потужна "бавовна", вибухають "мінеральні добрива" 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/H9RvRpPYr0 July 16, 2022

Напомним: После взрывов в Луганске в так называемой "ЛНР" заявили, что украинская армия нанесла удар по воинской части вражеской ПВО.