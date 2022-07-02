В Черном море враг усилился 3 большими десантными кораблями – ОК "Юг"
Суббота, 2 июля 2022, 03:48
К двум вражеским ракетным кораблям в северо-западной части Черного моря добавились 3 больших десантных.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "2 вражеских ракетных корабля в северо-западной части Черного моря продолжают нести на бортах угрозу из более полутора десятка крылатых ракет.
Для весомости к ним добавились 3 больших десантных корабля.
Не ощущая себя защищенными, держат максимально безопасную дистанцию от украинского побережья".
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