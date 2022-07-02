В Черном море враг усилился 3 большими десантными кораблями – ОК "Юг"

К двум вражеским ракетным кораблям в северо-западной части Черного моря добавились 3 больших десантных.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "2 вражеских ракетных корабля в северо-западной части Черного моря продолжают нести на бортах угрозу из более полутора десятка крылатых ракет.

Для весомости к ним добавились 3 больших десантных корабля.

Не ощущая себя защищенными, держат максимально безопасную дистанцию от украинского побережья".