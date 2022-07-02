Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черном море враг усилился 3 большими десантными кораблями – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСуббота, 2 июля 2022, 03:48
фото: изображение Бориса Гроха

К двум вражеским ракетным кораблям в северо-западной части Черного моря добавились 3 больших десантных.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "2 вражеских ракетных корабля в северо-западной части Черного моря продолжают нести на бортах угрозу из более полутора десятка крылатых ракет.

Для весомости к ним добавились 3 больших десантных корабля.

Не ощущая себя защищенными, держат максимально безопасную дистанцию от украинского побережья".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Черное моревойна
Главное сегодня

видеоСотни гигабайт данных об оккупантах РФ: пограничники обнаружили ценную находку

Британская разведка объяснила, почему РФ использует противокорабельные ракеты для наземных целей

Россия сменила тактику в войне, чтобы склонить Украину к переговорам – ОП

На Харьковском направлении враг хочет вернуть утраченные позиции, проводит штурмы – сводка

Из-за войны в Украине Кремль готовит экономику к "особым обязательствам" – ISW

Пентагон озвучил причину отступления россиян с острова Змеиный

Все новости...
Черное море
В Черном море у берегов Болгарии обнаружили якорную мину
Россияне сбежали со Змеиного – говорят, "жест доброй воли"
ОК "Юг": На Змеином пожар и взрывы, россияне эвакуировались
Последние новости
14:40
Румыния предложила помощь пострадавшим от ракетных ударов РФ по Одесской области
14:27
видеоОккупанты распространяют пропагандистский ролик с "выпускного бала" в Мариуполе
14:17
Мэра Чернигова снова не выпустили за границу
14:01
Оккупанты проводят массовые обыски в Чаплинке – разведка
14:00
МИД Британии осудил эксплуатацию Россией военнопленных в политических целях
13:47
Хроника важных событий военного дня. ОНЛАЙН
13:37
За год рынка земли было почти 90 тысяч сделок купли-продажи
13:21
видеоВСУ показали взрыв на складе боеприпасов россиян
13:16
Кулеба объяснил, почему Западу крайне важно сохранять поддержку Украины
13:01
В Украине стартовала регистрация электронных кабинетов для выпускников 11-х классов
Все новости...