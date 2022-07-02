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У консульства России в Гданьске открыли сквер имени Героического Мариуполя

Роман ПетренкоСуббота, 2 июля 2022, 08:51
фото укринформа

В Гданьске недалеко от генконсульства России состоялась торжественная церемония открытия сквера имени Героического Мариуполя.

Источник: "Укринформ"

Детали: Во время церемонии мэр Гданьска Александра Дулькевич подчеркнула, что выбор места был неслучайным, поскольку в 200 метрах от сквера расположено генконсульство россии.

Прямая речь Дулькевич: "Мы собрались здесь не только потому, чтобы отдать честь героическим защитникам Мариуполя, всему городу, но также и для того, чтобы активно каждый день делать все возможное, чтобы прекратилась российская агрессия и чтобы мы вместе с украинскими братьями и сестрами помогали им восстанавливать независимую, свободную и демократическую страну, которая, я надеюсь, скоро станет членом Европейского сообщества".

Справка: Гданьск и Мариуполь с 2014 года являются городами-побратимами.

Напомним: В апреле городской совет польского Гданьска присвоил одной из городских площадей название "Героического Мариуполя".

Темы: ПольшаМариупольвойна
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