Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У консульства России в Гданьске открыли сквер имени Героического Мариуполя

Роман ПетренкоСуббота, 2 июля 2022, 08:51
У консульства России в Гданьске открыли сквер имени Героического Мариуполя
фото укринформа

В Гданьске недалеко от генконсульства России состоялась торжественная церемония открытия сквера имени Героического Мариуполя.

Источник: "Укринформ"

Детали: Во время церемонии мэр Гданьска Александра Дулькевич подчеркнула, что выбор места был неслучайным, поскольку в 200 метрах от сквера расположено генконсульство россии.

Реклама:

Прямая речь Дулькевич: "Мы собрались здесь не только потому, чтобы отдать честь героическим защитникам Мариуполя, всему городу, но также и для того, чтобы активно каждый день делать все возможное, чтобы прекратилась российская агрессия и чтобы мы вместе с украинскими братьями и сестрами помогали им восстанавливать независимую, свободную и демократическую страну, которая, я надеюсь, скоро станет членом Европейского сообщества".

Справка: Гданьск и Мариуполь с 2014 года являются городами-побратимами.

Напомним: В апреле городской совет польского Гданьска присвоил одной из городских площадей название "Героического Мариуполя".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПольшаМариупольвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: