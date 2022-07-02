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Защитники уже уничтожили около 35 870 оккупантов

Ирина БалачукСуббота, 2 июля 2022, 09:14
Защитники уже уничтожили около 35 870 оккупантов
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины по состоянию на 2 июля уже уничтожили 35 870 российских оккупантов, 1 582 танка и 800 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 35 870 (+120) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 582 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 737 (+1) ед,
  • артиллерийских систем – 800 (+4) ед,
  • РСЗО – 246 (+0) ед,
  • средств ПВО – 105 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 186 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8) ед,
  • крылатых ракет – 144 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2 614 (+4) ед,
  • специальной техники – 61 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Темы: Росcиявойна
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