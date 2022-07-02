Защитники уже уничтожили около 35 870 оккупантов
Суббота, 2 июля 2022, 09:14
Вооруженные силы Украины по состоянию на 2 июля уже уничтожили 35 870 российских оккупантов, 1 582 танка и 800 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 35 870 (+120) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 582 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 737 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 800 (+4) ед,
- РСЗО – 246 (+0) ед,
- средств ПВО – 105 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 186 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8) ед,
- крылатых ракет – 144 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 614 (+4) ед,
- специальной техники – 61 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.