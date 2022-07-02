В Эстонии говорят, что исключение Калининграда из-под санкций было бы неправильным сигналом

По мнению главы комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, предложение канцлера Германии Олафа Шольца разрешить России перевозить подсанкционные товары в Калининград через Литву ни в коей мере не обосновано.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает телерадиокомпания ERR.

Ранее сообщалось, что правительство Германии выразило недовольство действиями Литвы, которая ограничила транзит товаров из России в Калининградскую область, и требует от Вильнюса и Брюсселя отменить этот запрет.

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По словам Михкельсона, трудно сказать, какие конкретные мотивы стоят за такими заявлениями Берлина, но можно предположить, что Германия хочет предотвратить эскалацию событий и рост напряженности.

"Возможно, за этим стоит что-то еще, чего мы не знаем, но то, что мы начинаем искать исключения в реализации санкций против России, тогда как Россия не делает ничего, чтобы разблокировать Одесский порт и разрешить вывоз зерна из Украины, безусловно, дает России очень неправильный сигнал", – сказал Михкельсон.

По оценке Шольца, российская торговля с Калининградской областью является движением грузов между двумя частями России, на которые не должны распространяться санкции Евросоюза, и отмена санкций в данном случае способствовала бы ослаблению напряженности в странах Балтии.

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Михкельсон отметил, что разрешение на грузоперевозки будет в определенном смысле наказанием для Литвы, которая применила санкции именно так, как они были задуманы и согласованы странами Евросоюза в марте.

По его мнению, Эстония и другие страны Балтии должны иметь общую позицию: идти на такую ​​уступку или ослаблять санкционную политику в надежде, что это якобы утихомирит Россию, ни в коей мере не обосновано.

По его словам, отношения между Россией и Литвой уже долгое время были напряженными, и сейчас не видно, что запрет на перевозку грузов значительно усилил напряженность. "Я не думаю, что такой шаг любым способом способствовал бы деэскалации, как это подразумевает Шольц. Это может быть отсрочка, но точно не решение проблемы", – отметил Михкельсон.