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Число погибших от рук россиян детей снова возросло – уже 344

Ирина БалачукСуббота, 2 июля 2022, 09:47
Спасатель разбирает завалы дома в Одесской области, разрушенного российской ракетой. Фото ГСЧС

По состоянию на утро 2 июля более 984 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, из них 344 погибли.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram 

Дословно ОГП: "По официальной информации ювенальных прокуроров, 344 ребенка погибли и более 640 ранены.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадали в Донецкой (340), Харьковской (185), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (61), Николаевской (53), Херсонской (52) и Запорожской (31) областях.

В частности, возросло количество погибших и пострадавших детей в результате российских ракетных обстрелов Белгород-Днестровского района Одесской области 1 июля.

В течение дня стало известно об еще 1 погибшем ребенке и 3 раненых (2-летняя девочка и двое мальчиков в возрасте 8 и 13 лет). Состояние двух детей крайне тяжелое.

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1 июля в результате авиаудара врага по гражданской инфраструктуре г. Бахмут Донецкой области получил ранение 11-летний мальчик.

Также стало известно, что в результате ракетных обстрелов вооруженными силами РФ 27 июня ТЦ "Амстор" г. Кременчуга Полтавской области пострадал 9-летний ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 102 учебных заведения, из них 215 разрушены полностью.

Темы: Росcиявойнадетижертвы
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