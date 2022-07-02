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Россияне ударили ракетами по Харьковщине

Ирина БалачукСуббота, 2 июля 2022, 10:41
Последствия российских обстрелов в Харьковской области. Фото иллюстративное из Telegram Синегубова

Утром 2 июля российские захватчики ударили ракетами по Немышлянскому району Харьковской области, в течение суток 1 июля 4 мирных жителя получили ранения.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Утро для харьковчан было особенно непокойным. Около 4 утра оккупанты коварно попали ракетами по Немышлянскому району. На месте работают правоохранители. К счастью, пострадавших нет".

Детали: На территории области враг наносил удары по городам и селам Изюмского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов.

В течение суток оккупанты из ракетных и артиллерийских систем обстреливали села Уды и Черкасская Лозовая, пгт Донец, города Дергачи и Барвенково. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В результате обстрелов были возгорания лесополос.

В Золочевской общине оккупанты обстрелами из артиллерии фактически разрушили детский сад.

В течение суток 4 мирных жителей области получили ранения: 2 человека в Изюмском районе, 1 – в Харьковском, 1 – в Лозовском.

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Сейчас наиболее активные боевые действия на территории области проходят на Харьковском и Изюмском направлениях. Севернее Харькова оккупанты ведут оборонительные бои и сосредоточены на сдерживании действий ВСУ.

В районе Изюма россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Богородичного, но понесли потери и отступили. В этом направлении враг также пытается улучшить систему обеспечения своих войск.

По словам Синегубова, украинские защитники надежно удерживают позиции и продолжают уничтожать врага.

Темы: Харьковская областьвойна
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