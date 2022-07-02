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Сотни гигабайт данных об оккупантах РФ: пограничники обнаружили ценную находку

Валентина РоманенкоСуббота, 2 июля 2022, 11:07
скриншот

На Черниговщине пограничники обнаружили диск с документами российской воинской части, которая участвовала в войне против Украины.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: На видео, обнародованном украинскими пограничниками, задокументированы российские военные и их техника - зенитно-ракетные комплексы.

Указано, что на найденном носителе находится более сотни гигабайт данных о зенитно-артиллерийском подразделении РФ из-под Москвы: штатно-должностной список с биографиями российских военных, техническая документация вооружения и военной техники.

 

На диске также были документы по участию в учениях, боевой готовности, карты и другая служебная документация. Некоторые из них имели гриф "Секретно".

Дословно: "Теперь украинские правоохранители также имеют фотографии, характеристики, копии паспортов и других документов захватчиков.

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Эта информация поможет установить военнослужащих, причастных к вооруженному вторжению в Украину. И все они обязательно будут привлечены к ответственности".

 

Темы: Пограничная службавойнаЧерниговская область
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