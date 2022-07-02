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ЕС хочет разрешить транзит в Калининград, но с ограничениями – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 2 июля 2022, 11:32
Калининград. Фото РБК

ЕС планирует разрешить транзит через Литву в Калининградскую область подсанкционных товаров, но в ограниченном количестве.

Об этом, как пишет Европейская правда, узнал немецкий Spiegel.

Отмечается, что в ближайшие дни Еврокомиссия намерена опубликовать разъяснения по применению санкций.

"Разъяснение Еврокомиссии напрямую касается всех стран-членов ЕС, но в основном оно касается только ситуации с Калининградом. Согласно документу, России будет позволено транспортировать подсанкционные товары в Калининград, но только в объеме, соизмеримом с поставками до вторжения", – отмечает издание.

Это правило призвано предотвратить экспорт продукции в другие страны через Калининград в нарушение санкций ЕС.

По документам литовской таможни будет определено, сколько именно России можно доставить в анклав.

В особых случаях, например, для требуемого ремонта шлюзов, сумма может быть превышена, говорят источники в Брюсселе. Но России придется оправдывать каждое исключение.

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Политика, принятая Комиссией, в значительной степени отражает позицию германского правительства. Берлин подверг критике подход Литвы.

Канцлер Германии Олаф Шольц стремится уйти от ненужных провокаций России. Он неоднократно отмечал, что сделает все от него зависящее, чтобы НАТО не стало стороной войны между Россией и Украиной. Немецкие солдаты дислоцируются в Литве и могут быть вовлечены в возможный конфликт.

Как сообщалось, по мнению главы комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, предложение канцлера Германии Олафа Шольца разрешить России перевозить подсанкционные товары в Калининград через Литву ни в коей мере не обосновано.

"Возможно, за этим стоит что-то еще, чего мы не знаем, но то, что мы начинаем искать исключения в реализации санкций против России, тогда как Россия не делает ничего, чтобы разблокировать Одесский порт и разрешить вывоз зерна из Украины, безусловно, дает России очень неправильный сигнал", – сказал Михкельсон.

Темы: РосcияКалининградЛитваЕС
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