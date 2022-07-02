Регионы: россияне ракетами обстреляли Донбасс, а Черниговщину из минометов и арты

Российские оккупанты совершили 6 ракетных обстрелов Донецкой области, а ночью минометами обстреляли Черниговщину.

Источник: отчеты глав ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Кировоградской, Днепропетровщине, Черкасской, Одесской, Полтавской, Сумской, Житомирской.

Черниговщина: ночью минометный обстрел территории возле села Бучки (Новгород-Северская община), артиллерийский обстрел территории возле села Гремяч (Новгород-Северская община).

Харьков: около 4 утра оккупанты нанесли несколько ударов по Немышлянскому району, предварительно пострадавших нет. По области в сутки обстреливали Харьковский, Лозовский, Чугуевский, Изюмский районы.

Вчера вечером оккупанты ударили по Харьковскому району, с. Ольховка, горел дачный дом. Пострадавших нет. Также вчера вечером в Дергачах из-за обстрелов горела частично крыша и дом. Всего за сутки по области 3 раненых: 2 – Изюмский район, 1 – Чугуевский, г. Дергачи – 1

Луганщина: за прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Привиллю, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке. Много разрушений. Погибших и раненых нет. Информация обновляется.

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Донетчина: в сутки — 6 ракетных обстрелов: Бахмут (3), Воздвиженка, Желание, Часов Яр. Кроме того, по всей линии фронта врагом применялось стрелковое оружие, артиллерия, авиация, РСЗО "Град", "Смерч", "Ураган". Обстреляны Бахмут (жилой сектор, торговый центр "Украина", школа); Авдеевка (жилой сектор, железнодорожный переезд, гаражный кооператив, дачный кооператив); Славянск (жилой сектор) и ряд населенных пунктов, среди которых пгт. Северное, пгт. Южное, Александровка и другие. Повреждены 52 объекта В сутки — 3 погибших 11 раненых гражданских (среди них — 11-летний ребенок).

Николаевщина: утром в Николаеве слышны взрывы. Информация о последствиях уточняется. В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонщина: ситуация критическая: многие населенные пункты без воды и света, выезжать и въезжать в села нет возможности. Без школ и детсадов, больниц, дорог, а также с поврежденными домами и заминированными полями – такие последствия несут боевые действия жителям большей части Херсонщины.