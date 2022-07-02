"Литовские железные дороги" послали "хакеров РФ" в направлении русского корабля после угроз по Калининграду

Литовская государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (LTG, Литовские железные дороги) получила угрозы якобы от "сообщества российских хакеров" на фоне конфликта вокруг ограничения транзита товаров РФ в Калининградскую область.

Как пишет "Европейская правда", об угрозах сообщил представитель LTG Мантас Дубаускас, предоставив соответствующие скриншоты на своей странице в Facebook.

В письме якобы российские хакеры "настоятельно рекомендуют" "Литовским железным дорогам" давить на политиков с целью отмены запрета транзита подсанкционных товаров в Калининград.

Если же их требования не будут выполнены, хакеры угрожают превратить Литву в ИТ-резервацию, отправив информационную инфраструктуру страны в каменный век.

Представитель LTG, в свою очередь, привел ответ комиссии на угрозы. В частности, так называемым российским хакерам советуйте пойти в направлении российского корабля.

"В ответ на ваше обращение к компании LTG оказывать давление на правительство Литвы с целью отмены санкций ЕС на транзит российских грузов в Калининградскую область информируем: так называемое "сообщество русских хакеров" – иди нах*й", – говорится в сообщении.

Отметим, что хакерская группировка Killnet, связанная с Россией, в понедельник осуществила массовую кибератаку на государственные структуры и компании Литвы из-за ограничения ею транзита в Калининградскую область России.

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По сообщениям СМИ, ЕС планирует разрешить транзит через Литву в Калининградскую область подсанкционных товаров, но в ограниченном количестве.