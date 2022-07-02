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"Литовские железные дороги" послали "хакеров РФ" в направлении русского корабля после угроз по Калининграду

"Европейская правда"Суббота, 2 июля 2022, 11:46

Литовская государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (LTG, Литовские железные дороги) получила угрозы якобы от "сообщества российских хакеров" на фоне конфликта вокруг ограничения транзита товаров РФ в Калининградскую область.

Как пишет "Европейская правда", об угрозах сообщил представитель LTG Мантас Дубаускас, предоставив соответствующие скриншоты на своей странице в Facebook.

В письме якобы российские хакеры "настоятельно рекомендуют" "Литовским железным дорогам" давить на политиков с целью отмены запрета транзита подсанкционных товаров в Калининград.

Если же их требования не будут выполнены, хакеры угрожают превратить Литву в ИТ-резервацию, отправив информационную инфраструктуру страны в каменный век.

Представитель LTG, в свою очередь, привел ответ комиссии на угрозы. В частности, так называемым российским хакерам советуйте пойти в направлении российского корабля.

"В ответ на ваше обращение к компании LTG оказывать давление на правительство Литвы с целью отмены санкций ЕС на транзит российских грузов в Калининградскую область информируем: так называемое "сообщество русских хакеров" – иди нах*й", – говорится в сообщении.

Отметим, что хакерская группировка Killnet, связанная с Россией, в понедельник осуществила массовую кибератаку на государственные структуры и компании Литвы из-за ограничения ею транзита в Калининградскую область России.

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По сообщениям СМИ, ЕС планирует разрешить транзит через Литву в Калининградскую область подсанкционных товаров, но в ограниченном количестве.

Темы: КалининградЛитваРосcия
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