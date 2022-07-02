Николаевщина: оккупанты за сутки ранили 14 человек

Российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область, в результате чего за сутки 1 июля получили ранения по меньшей мере 14 человек.

Источник: глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram

Прямая речь Замазеевой: "Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Снова досталось общинам Баштанского и Николаевского районов. Под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Первомайская и Галицыновская общины.

Реклама:

В общем же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 14 человек".

Детали: По словам главы облсовета, детей среди пострадавших нет.

Всех раненых доставили в больницу.

ВИДЕО ДНЯ

В общей сложности, по состоянию на утро 2 июля, в николаевских больницах находятся 274 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 44 пострадавших получили помощь амбулаторно.