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Николаевщина: оккупанты за сутки ранили 14 человек

Ирина БалачукСуббота, 2 июля 2022, 12:19
Последствия обстрелов Николаевщины. Фото из Telegram Замазеевой

Российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область, в результате чего за сутки 1 июля получили ранения по меньшей мере 14 человек.

Источник: глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram

Прямая речь Замазеевой: "Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Снова досталось общинам Баштанского и Николаевского районов. Под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Первомайская и Галицыновская общины.

В общем же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 14 человек".

Детали: По словам главы облсовета, детей среди пострадавших нет.

Всех раненых доставили в больницу.

В общей сложности, по состоянию на утро 2 июля, в николаевских больницах находятся 274 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 44 пострадавших получили помощь амбулаторно.

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Темы: Николаевская областьвойна
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