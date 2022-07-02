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Оккупанты проводят массовые обыски в Чаплинке – разведка

Ирина БалачукСуббота, 2 июля 2022, 14:01
Фото ГУР МОУ

Во временно оккупированной Чаплинке Херсонской области российские захватчики усиливают давление на местных жителей – оккупанты проводят обыски в частных гаражах.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны в Telegram

Дословно ГУР: "С 29 июня в поселке проводят обыск всех частных гаражей. В случае отсутствия владельцев ворота гаража выламывают с помощью ББМ "Тигр". Обыски проводятся очень тщательно – вплоть до перекопки грунта в подвалах в поиске тайников".

Детали: Также, по данным разведки, в помещении бывшей коммунальной аптеки оккупанты организовали работу собственного частного аптечного пункта, куда лекарства завозят из оккупированного Крыма.

Кроме того, в Чаплинке началась жатва – весь урожай захватчики с помощью зерновозов вывозят в направлении Крыма. При этом, по данным ГУР, россияне продолжают вывозить и зерно прошлогоднего урожая.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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