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Львов готовится к возможному нападению со стороны Беларуси

Роман ПетренкоСуббота, 2 июля 2022, 15:58
фото садового

Мэр Львова Андрей Садовый собрал оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства Львова для того, чтобы понимать, как власти будут действовать на случай эскалации со стороны Беларуси.

Источник: Садовый в Facebook

Прямая речь Садового: "Проговорили план обороны и силы и средства, находящиеся в ведении города. Ситуация меняется, поэтому наши оборонные стратегии также нуждаются в изменениях и обновлениях.

В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований терробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент.

Также рассматриваем вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий.

Продолжаем формировать стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения".

Детали: По словам Садового, нужно готовиться к холодной зиме и обеспечить возможность обогрева в городе без газа.

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Мэр Львова уверяет, что город находится в безопасности.

 

Напомним:

  • 1 июля стало известно, что учение Вооруженных сил Беларуси на полигонах страны в который раз продлили.Они будут продолжаться по меньшей мере до 9 июля.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что слухи о возможном наступлении с территории Беларуси на Украину нужны России, чтобы увеличить панические настроения среди украинцев.

Темы: ЛьвовСадовыйБеларусьвойна
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