Львов готовится к возможному нападению со стороны Беларуси
Мэр Львова Андрей Садовый собрал оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства Львова для того, чтобы понимать, как власти будут действовать на случай эскалации со стороны Беларуси.
Источник: Садовый в Facebook
Прямая речь Садового: "Проговорили план обороны и силы и средства, находящиеся в ведении города. Ситуация меняется, поэтому наши оборонные стратегии также нуждаются в изменениях и обновлениях.
В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований терробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент.
Также рассматриваем вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий.
Продолжаем формировать стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения".
Детали: По словам Садового, нужно готовиться к холодной зиме и обеспечить возможность обогрева в городе без газа.
Мэр Львова уверяет, что город находится в безопасности.
Напомним:
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