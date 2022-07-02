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Кулеба обсудил с Боррелем подготовку седьмого пакета санкций против РФ

"Европейская правда"Суббота, 2 июля 2022, 17:00

Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем предстоящие шаги Украины на пути в ЕС, а также подготовку седьмого пакета санкций против РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter.

"Во время сегодняшнего звонка Жозеп Боррель и я обсудили дальнейшие шаги после того, как Украина стала кандидатом в ЕС, и скоординировали позиции перед встречей министров иностранных дел G20. Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС в отношении России, и мы над этим работаем", - написал он.

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз начал работу над следующим, седьмым пакетом санкций, в рамках которого, в частности, может быть введено эмбарго на импорт золота из России.

Напомним, Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония уже заявили, что в рамках новых санкций против РФ запретят импорт золота из России.

Отмечается, что золото составляет значительную долю российского экспорта: в 2021 году Россия заработала на нем около 15,5 млрд долларов.

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