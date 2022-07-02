Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В правительстве Германии снизили показатели зависимости от российской нефти - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 2 июля 2022, 17:10
В правительстве Германии снизили показатели зависимости от российской нефти - СМИ
Роберт Габек, фото Getty Images

Реальные показатели нефтяного импорта из России в Германии гораздо выше названных в апреле министром экономики и защиты климата Робертом Габеком.

Это следует из ответа минэкономики ФРГ на запрос экс министра здравоохранения страны, а ныне депутата Бундестага от фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно документу, в мае 2022 г. объем импорта нефти из России составлял в ФРГ 27,8 процента. Это несмотря на то, что в конце апреля после встречи с польским министерством климата и окружающей среды Анной Москвой Габек заявил, что введение эмбарго против нефти из РФ для Германии возможно, поскольку на Россию приходится всего 12 процентов от общего объема импорта нефти в ФРГ.

Реклама:

Такую же цифру Габек назвал 1 мая, представляя второй доклад о прогрессе в области энергетической безопасности: "Зависимость от нефти (из России. – Ред.) снизилась до 12 процентов, от каменного угля – до 8 процентов, от газа – до 35 процентов" .

По словам Шпана, "сокращение зависимости от нефти из России до 12 процентов, о которой несколько недель назад сообщил Габек, было очевидно лишь спонтанной оценкой".

Минэкономики ФРГ объяснило разницу между данными, названными в апреле и фактическими показателями тем, что к тому времени предприятия-импортеры нефти уже сигнализировали, что имеют возможность в краткосрочной перспективе отказаться от договоров с Россией, если Москва прекратит поставки или будет введено полное эмбарго на нефть. РФ.

ВИДЕО ДНЯ

В целом Германия существенно снизила объем импорта нефти из РФ после начала полномасштабной войны России против Украины. Еще в марте импорт составил 37 процентов. Несмотря на это, представитель фракции правящей Свободной демократической партии (ВДП) в Бундестаге по вопросам энергетической политики Михаэль Крузе критикует темпы снижения зависимости Германии от российской нефти, называя их "абсолютно неудовлетворительными".

Темы: ГерманияРосcиянефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Германия
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: