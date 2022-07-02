В правительстве Германии снизили показатели зависимости от российской нефти - СМИ

Реальные показатели нефтяного импорта из России в Германии гораздо выше названных в апреле министром экономики и защиты климата Робертом Габеком.

Это следует из ответа минэкономики ФРГ на запрос экс министра здравоохранения страны, а ныне депутата Бундестага от фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно документу, в мае 2022 г. объем импорта нефти из России составлял в ФРГ 27,8 процента. Это несмотря на то, что в конце апреля после встречи с польским министерством климата и окружающей среды Анной Москвой Габек заявил, что введение эмбарго против нефти из РФ для Германии возможно, поскольку на Россию приходится всего 12 процентов от общего объема импорта нефти в ФРГ.

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Такую же цифру Габек назвал 1 мая, представляя второй доклад о прогрессе в области энергетической безопасности: "Зависимость от нефти (из России. – Ред.) снизилась до 12 процентов, от каменного угля – до 8 процентов, от газа – до 35 процентов" .

По словам Шпана, "сокращение зависимости от нефти из России до 12 процентов, о которой несколько недель назад сообщил Габек, было очевидно лишь спонтанной оценкой".

Минэкономики ФРГ объяснило разницу между данными, названными в апреле и фактическими показателями тем, что к тому времени предприятия-импортеры нефти уже сигнализировали, что имеют возможность в краткосрочной перспективе отказаться от договоров с Россией, если Москва прекратит поставки или будет введено полное эмбарго на нефть. РФ.

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В целом Германия существенно снизила объем импорта нефти из РФ после начала полномасштабной войны России против Украины. Еще в марте импорт составил 37 процентов. Несмотря на это, представитель фракции правящей Свободной демократической партии (ВДП) в Бундестаге по вопросам энергетической политики Михаэль Крузе критикует темпы снижения зависимости Германии от российской нефти, называя их "абсолютно неудовлетворительными".