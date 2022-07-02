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В немецком правительстве считают неправильным бойкот российской культуры

"Европейская правда"Суббота, 2 июля 2022, 18:02
Клаудия Рот, фото Getty Images

Министр Германии по культуре и СМИ Клаудия Рот считает неправильным бойкотировать российскую культуру.

Об этом она сказала в интервью Augsburger Allgemeine, сообщает "Европейская правда".

"Я считаю совершенно неправильным бойкот всего, что касается российской культуры" – заявила Рот.

Она напомнила, что недавно мэр одного из городов запретил молодежному оркестру играть Чайковского. Было общественное обсуждение, после которого концерт разрешили.

"Но, конечно, дискуссия продолжается. Существует большая неопределенность относительно того, как обращаться с российской культурой. Я считаю, что бойкот совершенно неверен, потому что часто последние свободы пытаются сохранить русские артисты. И есть такая великая российская культура, то ли музыка, то ли литература, то ли Антон Чехов. Я не позволю Путину забрать у меня Чехова!" – отметила Клиудия Рот.

Следует отметить, что в начале июня министр приезжала в Одессу.

Она неоднократно выступала в защиту украинских художников, нашедших убежище в Германии, а также в поддержку украинских культурных учреждений.

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Темы: ГерманияРосcиякультура
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