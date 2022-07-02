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Вратарь сборной по хоккею хочет уехать из России, ему же шьют срок за уклонение от армии

Валентина РоманенкоСуббота, 2 июля 2022, 18:07
Вратарь сборной по хоккею хочет уехать из России, ему же шьют срок за уклонение от армии
Иван Федотов

Голкиперу сборной России по хоккею Ивану Федотову грозит до двух лет лишения свободы по статье за уклонение от призыва на военную службу.

Источник: РИА "Новости" со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией, "Настоящее время"

Детали: Накануне российские СМИ сообщили, что хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата.

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"По статье, которая вменяется хоккеисту, предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы. Вопросом, касающимся будущего Ивана Федотова, занимается представитель ФХР. Несмотря на то, что Федотов выступал за ЦСКА, ему пытаются вменить ст. 328 УК России", — заявил собеседник агентства.

Опрошенные российскими СМИ юристы намекают, что пока Федотов играл в ЦСКА, за него "хлопотали", а когда решил уехать в Америку, вспомнили, что хоккеист – военнообязанный.

Федотову 25 лет (призывной возраст в РФ — до 27 лет). В составе ЦСКА голкипер завоевал Кубок Гагарина по итогам сезона-2021/22. После он подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз", который выбрал его на драфте 2015 года под общим 188-м номером.

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Вратарь отмечал, что переезд в США запланирован на июль. В составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.

Темы: Росcияспортвойна
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