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Венеция первой в мире введет плату за посещение города

"Европейская правда"Суббота, 2 июля 2022, 18:54
Венеция первой в мире введет плату за посещение города
Туристы в Венеции, фото Bloomberg via Getty Images

Венеция обяжет однодневных туристов делать бронирование и платить за посещение города в попытке регулировать количество посетителей, которых гораздо больше чем жителей исторического центра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Guardian.

В пятницу власти Венеции обнародовали новые правила для однодневных туристов, которые вступят в силу с 16 января 2023 года.

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Туристы, которые решат не оставаться на ночь в отелях или других помещениях, должны будут зарегистрироваться онлайн на день, в который они планируют приехать, и оплатить сбор в размере от 3 до 10 евро с человека в зависимости от времени бронирования и сезона.

Нарушителям грозит штраф до 300 евро, если их остановят и они не смогут предоставить подтверждение того, что они забронировали и оплатили визит с помощью QR-кода.

Около 80% туристов приезжают в Венецию всего- на  день. В 2019 году, в последнем полном туристическом году перед пандемией, 19 миллионов однодневных путешественников посетили Венецию и обеспечили лишь незначительную часть дохода от тех, кто остановился хотя бы на одну ночь.

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Уполномоченный по туризму Венеции Симоне Вентурини отверг любые предположения о том, что эта мера имеет целью ограничить количество туристов, приезжающих в самый посещаемый город Италии.

Поскольку гости гостиниц и пансионатов уже платят налог на жилье, они освобождены от обязанности платить за визит в Венецию.

С помощью нового правила Венеция стремится найти "этот баланс между жителями и долгосрочными и краткосрочными посетителями", сказал Вентурини, пообещав, что новая система будет проста для посетителей.

Он назвал Венецию первым городом в мире, который ввел такую ​​систему для однодневных посетителей.

Темы: Италиятуризм
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