В российском плену находятся 8 представителей местных властей
В плену российских оккупантов сейчас находятся восемь городских, сельских и поселковых голов.
Источник: Ассоциация городов Украины
Детали: По данным ассоциации, это чиновники из Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
По состоянию на 2 июля 2022 года в плену агрессора находятся:
Евгений Матвеев – Днепрорудненский городской голова
Александр Шмыголь - Вильховский сельский голова
Александр Бабич – Голопристанский городской голова
Игорь Колыхаев - Херсонский городской голова
Валентина Костенко – Великокопановский сельский голова
Дмитрий Ляхно - Горностаевский поселковый голова
Сергей Хильченко – Крестовский сельский голова
Петр Збаровский – Новотроицкий поселковый голова
Указано, что, к сожалению, информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась.