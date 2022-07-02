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Харьковщина: в Дергачах россияне ранили гражданского

Катерина ТищенкоСуббота, 2 июля 2022, 22:34
Харьковщина: в Дергачах россияне ранили гражданского
Дергачи Харьковской области

В городе Дергачи Харьковской области в субботу в результате российских обстрелов пострадало гражданское лицо.

Источник: глава Дергачевской территориальной общины Вячеслав Задоренко в Facebook

разрушения в Дергачевской общине
разрушения в Дергачевской общине
фото: Вячеслав Задоренко в Facebook

Дословно: "На 129-й день российско-украинской войны вражеские силы обстреливали из артиллерии и минометов Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементиевку, Питомник и Русскую Лозовую. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Прудянки, били из танков по Питомнику, Русской Лозовой, Дементиевке, Цуповке и Слатиному.

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В результате вражеских обстрелов в течение суток в Дергачах пострадало одно гражданское лицо".

Детали: Глава ОТГ сообщил, что российская армия удерживает под контролем Козачелопанский, Проходовский старостаты и большую часть Токаровского округа.

 

Вооруженные силы Украины ведут позиционные бои в Цуповке, Дементиевке, в районе Больших Проходов и на золочевско-козачелопанском направлении.

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Темы: Харьковская областьвойна
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