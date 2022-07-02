Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьковщина: в Дергачах россияне ранили гражданского

Катерина ТищенкоСуббота, 2 июля 2022, 22:34
Дергачи Харьковской области

В городе Дергачи Харьковской области в субботу в результате российских обстрелов пострадало гражданское лицо.

Источник: глава Дергачевской территориальной общины Вячеслав Задоренко в Facebook

разрушения в Дергачевской общине
разрушения в Дергачевской общине
фото: Вячеслав Задоренко в Facebook

Дословно: "На 129-й день российско-украинской войны вражеские силы обстреливали из артиллерии и минометов Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементиевку, Питомник и Русскую Лозовую. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Прудянки, били из танков по Питомнику, Русской Лозовой, Дементиевке, Цуповке и Слатиному.

В результате вражеских обстрелов в течение суток в Дергачах пострадало одно гражданское лицо".

Детали: Глава ОТГ сообщил, что российская армия удерживает под контролем Козачелопанский, Проходовский старостаты и большую часть Токаровского округа.

 

Вооруженные силы Украины ведут позиционные бои в Цуповке, Дементиевке, в районе Больших Проходов и на золочевско-козачелопанском направлении.

Темы: Харьковская областьвойна
Главное сегодня

фотоВ российском Курске тоже слышали взрывы

видеоВСУ нанесли десятки ударов и уничтожили военную базу россиян в Мелитополе – мэр

Сводка Генштаба: ВСУ отразили враждебное наступление на нескольких направлениях

видео, ОБНОВЛЕНОВ Белгороде снова услышали "громкие звуки" — вспыхнул пожар, есть погибшие

В ОП намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него

Зеленский рассказал, что нужно для восстановления Украины

Все новости...
Харьковская область
Россияне ударили ракетами по Харьковщине
Их убила Россия в течение одних суток: истории погибших из Харьковщины
Под завалами дома в Золочеве на Харьковщине нашли еще одну погибшую
Последние новости
11:14
фотоСгорел склад оккупантов с краденым имуществом в Мариуполе – советник мэра
10:43
Во Франции прошли акции в поддержку американок после решения Верховного суда США по абортам
10:35
Оккупанты обстреляли Николаевщину: есть погибший и разрушения
10:12
фотоРоссияне утром ударили ракетами по Харькову
09:46
Британская разведка допускает, что РФ решится на псевдореферендум в оккупированном Херсоне
09:28
В Северной Македонии прошел протест против уступок Болгарии для разблокирования вступления в ЕС
09:24
Оккупанты уже потеряли почти 36 тысяч воинов и 187 вертолетов
09:22
Британия поздравила ВМС Украины с профессиональным праздником
09:03
фотоВ российском Курске тоже слышали взрывы
09:00
Как правильно дезинфицировать смартфон – объясняют в ЦОЗ
Все новости...