Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Раненый пограничник об отношении оккупантов: На защитников "Азовстали" смотрели как на воинов

Валентина РоманенкоСуббота, 2 июля 2022, 23:01
Раненый пограничник об отношении оккупантов: На защитников Азовстали смотрели как на воинов
фото ГПСУ

Освобожденных с оккупированной территории раненых защитников "Азовстали" доставили в госпиталь, где им предоставят необходимую медицинскую помощь.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Во время обмена военнопленных 29 июня были освобождены 17 пограничников, которые героически обороняли Мариуполь и держали позиции на "Азовстале".

Реклама:

На обнародованном в субботу видео пограничник Павел Пиковец рассказывает, что раненым добрался до "Азовстали" 15 апреля. В обустроенном подручными средствами госпитале на территории комбината ему достали осколки, обработали раны и наложили гипс.

ВИДЕО ДНЯ

На обстреливаемом со всех сторон предприятии Павел оставался до централизованного выхода – 17 мая.

По словам пограничника, к находившимся на "Азовстали" оккупанты относились иначе. "Они нас уважали… Они смотрели на нас как на воинов", – отметил он.

Дословно ГПСУ: "С нетерпением ждем из плена всех наших воинов. Слава Украине! Слава ее Защитникам!".

Что предшествовало: 29 июня стало известно, что в рамках крупнейшего с 24 февраля обмена пленными Украина вернула 144 военных, из которых 95 защитников "Азовстали".

Темы: Мариупольвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: