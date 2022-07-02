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Раненый пограничник об отношении оккупантов: На защитников "Азовстали" смотрели как на воинов

Валентина РоманенкоСуббота, 2 июля 2022, 23:01
фото ГПСУ

Освобожденных с оккупированной территории раненых защитников "Азовстали" доставили в госпиталь, где им предоставят необходимую медицинскую помощь.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Во время обмена военнопленных 29 июня были освобождены 17 пограничников, которые героически обороняли Мариуполь и держали позиции на "Азовстале".

На обнародованном в субботу видео пограничник Павел Пиковец рассказывает, что раненым добрался до "Азовстали" 15 апреля. В обустроенном подручными средствами госпитале на территории комбината ему достали осколки, обработали раны и наложили гипс.

На обстреливаемом со всех сторон предприятии Павел оставался до централизованного выхода – 17 мая.

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По словам пограничника, к находившимся на "Азовстали" оккупанты относились иначе. "Они нас уважали… Они смотрели на нас как на воинов", – отметил он.

Дословно ГПСУ: "С нетерпением ждем из плена всех наших воинов. Слава Украине! Слава ее Защитникам!".

Что предшествовало: 29 июня стало известно, что в рамках крупнейшего с 24 февраля обмена пленными Украина вернула 144 военных, из которых 95 защитников "Азовстали".

Темы: Мариупольвойна
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