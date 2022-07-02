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Президент просит в тылу не забывать о войне: Жестокость нарастает

Катерина ТищенкоСуббота, 2 июля 2022, 23:30
Президент просит в тылу не забывать о войне: Жестокость нарастает
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал жителей тыловых городов не забывать о войне, жестокость которой кое-где только нарастает.

Источник: Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась – она есть. К сожалению, ее жестокость кое-где только нарастает, и нельзя о ней забывать.

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Поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем оставшимся наедине в это время.

И постоянно используйте все свои контакты за границей, все свои информационные возможности, даже просто социальные сети, чтобы распространять правду о войне и преступлениях оккупантов на нашей земле".

Темы: Зеленскийвойна
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