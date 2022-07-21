ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине на €500 млн

Страны Евросоюза согласовали пятый транш в размере 500 миллионов евро военной помощи Украине.

Источник: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter

Прямая речь: "Государства-члены ЕС согласились мобилизовать 5-й транш военной помощи в размере €500 млн для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.

ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами".

Напомним: В конце мая Совет ЕС одобрил выделение Украине четвертого транша помощи из Европейского фонда обеспечения мира в размере 500 млн. евро, которые позволят ЕС поддержать украинскую армию вооружением.

Предыдущие транши помощи ЕС согласовали 28 февраля, 23 марта и 13 апреля 2022 года.