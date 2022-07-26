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Лейбовиц сняла Зеленских в Киеве для американского Vogue

"Украинская правда"Вторник, 26 июля 2022, 16:33

Автором снимков является легендарная британская фотограф Энни Лейбовиц, которую в начале июля заметили в Киеве.

Елена Зеленская позировала не только в кулуарах Офиса президента, но и на фоне разрушенной "Мрії".

Кроме съемки супруги рассказали изданию, как война повлияла на их семью. Елена призналась, что разлука с детьми очень сказалась на ее муже.

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"Ему гораздо сложнее. Он страдает. И дети страдают, потому что не могут его видеть", – сказала Елена.

"Как и любой обычный мужчина, я сильно переживаю за них, за их безопасность. Я не хочу подвергать их опасности… Это совсем не романтика. Это ужас, то, что происходит здесь в Киеве и по всей стране… Но я очень скучаю по ним. Так хочу обнять их, коснуться их", – сказал Владимир о детях.

Президент не скрывает, что гордится своей женой.

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"Она очень сильная. Она, наверное, сильнее, чем я думал… Конечно, она моя любовь. Но она еще и мой лучший друг… А также искренняя патриотка и прекрасная мать", – сказал президент.

Напомним, недавно Владимир Зеленский выразил восхищение своей женой во время ее выступления в Конгрессе США.

Темы: Елена ЗеленскаяЗеленский
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