Лейбовиц сняла Зеленских в Киеве для американского Vogue

Автором снимков является легендарная британская фотограф Энни Лейбовиц, которую в начале июля заметили в Киеве.

Елена Зеленская позировала не только в кулуарах Офиса президента, но и на фоне разрушенной "Мрії".

Кроме съемки супруги рассказали изданию, как война повлияла на их семью. Елена призналась, что разлука с детьми очень сказалась на ее муже.

"Ему гораздо сложнее. Он страдает. И дети страдают, потому что не могут его видеть", – сказала Елена.

"Как и любой обычный мужчина, я сильно переживаю за них, за их безопасность. Я не хочу подвергать их опасности… Это совсем не романтика. Это ужас, то, что происходит здесь в Киеве и по всей стране… Но я очень скучаю по ним. Так хочу обнять их, коснуться их", – сказал Владимир о детях.

Президент не скрывает, что гордится своей женой.

"Она очень сильная. Она, наверное, сильнее, чем я думал… Конечно, она моя любовь. Но она еще и мой лучший друг… А также искренняя патриотка и прекрасная мать", – сказал президент.

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Напомним, недавно Владимир Зеленский выразил восхищение своей женой во время ее выступления в Конгрессе США.