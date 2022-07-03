В Одесской области ракета попала в базу отдыха

Россияне выпустили из истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесской области ракету Х-31 – она попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Как отмечается, пожара и значительных разрушений не было, погибших и пострадавших нет.

Кроме того, вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по Змеиному.

Напомним: 1 июля в результате вражеского ракетного удара по Белгород-Днестровскому району на базе отдыха погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.