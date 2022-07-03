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Донецкая область: Россияне нанесли удар по Доброполью, есть погибшие

Анастасия КалатурВоскресенье, 3 июля 2022, 03:15
Донецкая область: Россияне нанесли удар по Доброполью, есть погибшие
ФОТО: "дОБРОПІЛЛЯ"

Россияне нанесли удар по Доброполью в Донецкой области, 2 погибших и 3 раненых, в том числе маленькие дети.

Источник: глава ОГА Донецкой области Павел Кириленко

Дословно: "По меньшей мере 2 погибших и 3 раненых – последствия российского удара по Доброполью. Среди раненых есть двое детей – 4 и 7 лет".

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Детали: Как отмечается, также уничтожен один дом, еще 6 получили повреждения разной степени.

Напомним: Также россияне 2 июля обстреляли Краматорск.

Темы: Донецкая областьвойна
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