ВСУ на юге уничтожили российские "Пионы" и гаубицу
Воскресенье, 3 июля 2022, 04:45
Вооруженные силы Украины на юге уничтожили самоходную гаубицу "Мста-С" и две самоходные крупнокалиберные пушки "Пион".
Источник: ОК "Юг"
Детали: Также ликвидированы 29 оккупантов и шесть единиц бронированной техники.
Кроме того, в Николаевской области ВСУ заземлили три вражеских беспилотника.
Возле Чернобаевки и Снегиревки уничтожены два склада боеприпасов.
Вблизи отбитой Ивановки захвачены четыре трофейные боевые машины пехоты.