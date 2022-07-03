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ВСУ на юге уничтожили российские "Пионы" и гаубицу

Анастасия КалатурВоскресенье, 3 июля 2022, 04:45

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили самоходную гаубицу "Мста-С" и две самоходные крупнокалиберные пушки "Пион".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Также ликвидированы 29 оккупантов и шесть единиц бронированной техники.

Кроме того, в Николаевской области ВСУ заземлили три вражеских беспилотника.

Возле Чернобаевки и Снегиревки уничтожены два склада боеприпасов.

Вблизи отбитой Ивановки захвачены четыре трофейные боевые машины пехоты.

Темы: войнаРосcия
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