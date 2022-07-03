Правоохранители зарегистрировали более 30 тысяч связанных с войной преступлений

С 24 февраля правоохранители зарегистрировали 31 321 преступление, связанное с войной.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: В частности, 20 940 преступлений – это преступления агрессии и военные преступления и 10 381 - против национальной безопасности.

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ФОТО: www.facebook.com/pgo.gov.ua

Кроме того, отмечается, что по магистральному делу об агрессии России фигурируют уже 623 подозреваемых представителя военно-политического руководства России - это министры, депутаты, военное командование, должностные лица, руководители правоохранительных ведомств и другие разжигатели войны и пропагандисты Кремля.

Напомним: В Украине создали архив войны, с помощью которого будут документировать преступления россиян. В архив можно отправлять аудио и видео о войне, получить доступ к этим материалам другим людям можно будет по запросу. Команда архива будет накапливать, верифицировать и систематизировать большие объемы видео, чтобы свидетельства преступлений не потерялись в потоках информации.