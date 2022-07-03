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Россияне обстреляли Днепропетровщину, обошлось без жертв

Анастасия КалатурВоскресенье, 3 июля 2022, 07:52
ФОТО: 34 КАНАЛ

Россияне ударили по Зеленодольску Днепропетровской области, есть разрушения, но люди не пострадали.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Дословно: "У нас снова обстрелы. Наутро враг ударил по Криворожскому району. Несколько раз попал по дачному массиву в Зеленодольске - три дома разрушены, один поврежден. Предварительно люди не пострадали".

Детали: Как отмечается, в других районах области спокойно.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
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