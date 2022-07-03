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Донетчина: оккупанты за сутки убили 4 человека

Ирина БалачукВоскресенье, 3 июля 2022, 08:35
Донетчина: оккупанты за сутки убили 4 человека
Инфографика из Telegram Кириленко

В результате российских обстрелов Донецкой области 2 июля 4 мирных жителя погибли, 3 взрослых и 2 детей получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 2 июля россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: в Орловке, Новониколаевке, Красногоровке и Славянске. Еще 5 человек получили ранения, в том числе – 2 ребенка в Доброполье".

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Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину от рук оккупантов в Донецкой области погибли по меньшей мере 554 мирных жителя, еще 1 442 получили ранения.

Кириленко подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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