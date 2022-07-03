Оккупанты уже потеряли почти 36 тысяч воинов и 187 вертолетов
Воскресенье, 3 июля 2022, 09:24
С начала войны до 3 июля оккупанты потеряли 35970 своих воинов и 187 вертолетов.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника:
- личного состава - около 35 970 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1584 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3744 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 801 (+1) ед,
- РСЗО - 246 (+0) ед,
- средства ПВО - 105 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),
- крылатых ракет – 144 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2618 (+4) ед,
- специальной техники – 64 (+3).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Данные уточняются.
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