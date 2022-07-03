Оккупанты уже потеряли почти 36 тысяч воинов и 187 вертолетов

С начала войны до 3 июля оккупанты потеряли 35970 своих воинов и 187 вертолетов.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника:

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личного состава - около 35 970 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1584 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3744 (+7) ед,

артиллерийских систем – 801 (+1) ед,

РСЗО - 246 (+0) ед,

средства ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),

крылатых ракет – 144 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2618 (+4) ед,

специальной техники – 64 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Данные уточняются.