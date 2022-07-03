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Оккупанты уже потеряли почти 36 тысяч воинов и 187 вертолетов

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 июля 2022, 09:24

С начала войны до 3 июля оккупанты потеряли 35970 своих воинов и 187 вертолетов.

Источник: Генштаб       

Детали: Общие боевые потери противника:

  • личного состава - около 35 970 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1584 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3744 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 801 (+1) ед,
  • РСЗО - 246 (+0) ед,
  • средства ПВО - 105 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 187 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),
  • крылатых ракет – 144 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2618 (+4) ед,
  • специальной техники – 64 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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