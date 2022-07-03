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Россияне утром ударили ракетами по Харькову

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 июля 2022, 10:12
Россияне утром ударили ракетами по Харькову

В 4 часа утра 3 июля оккупанты ударили ракетами по Харькову, попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Детали: В Харькове предварительно пострадавших нет.

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Также оккупант ударил по частному домовладению в Новобаварском районе. В доме и учебном заведении рядом от удара выбило окна. Пострадала владелица дома - 54-летняя женщина, она госпитализирована.

По области в течение суток россияне обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы, ранены 4 человека.

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Напомним: По данным Генштаба, за сутки на Харьковском направлении ВСУ отразили вражеский штурм неподалеку от Прудянки.

Темы: ХарьковобстрелвойнаРосcия
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