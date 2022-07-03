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Оккупанты обстреляли Николаевщину: есть погибший и разрушения

Ирина БалачукВоскресенье, 3 июля 2022, 10:35
Фото outofoffice.com.ua

Российские войска 2 июля обстреляли Баштанский и Николаевский районы Николаевской области, в результате чего один человек погиб; утром 3 июля окупать били по пгт Первомайское – там загорелся дом и гаражи.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Утром 3 июля в результате обстрелов в пгт Первомайское возникло возгорание жилого дома и гаражей. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно".

Детали: 2 июля россияне обстреляли Ингульскую общину. Попадания были за и в пределах с. Новоалександровка, в результате чего загорелась сухая трава на открытой территории. Потерпевших нет.

Также оккупанты били по с. Лепетиха Березнеговатской общины, обстреливали села по линии разграничения в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Николаевском районе 2 июля россияне обстреляли Шевченковскую общину. В поселке Луч в результате вражеских обстрелов погиб один человек. В с. Шевченко частично разрушено частное предприятие. В с. Котлярово повреждены гражданские гаражи и жилые дома. В поселке Заселье разрушены жилой дом и хозяйственное подсобное помещение. В с. Старая Богдановка Радсадовской общины возникло возгорание сухой травы.

Также 2 июля оккупанты обстреляли с. Галицыновка Галицыновской общины (последствия уточняются) и пгт Первомайское (разрушена социальная инфраструктура и повреждена недостроенная 4-этажка, возникли пожары в спортивной базе местного дома культуры, школьной столовой и хозяйственной постройке на территории частного домовладения).

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Темы: Николаевская областьвойнажертвы
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