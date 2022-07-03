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Сгорел склад оккупантов с краденым имуществом в Мариуполе – советник мэра

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 июля 2022, 11:14
Сгорел склад оккупантов с краденым имуществом в Мариуполе – советник мэра
все фото андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе сгорел склад, в котором российские оккупанты хранили награбленное у людей.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "На Восточном в Левобережье оккупанты-мародеры устроили мини-сериал награбленного на складе СТО. Вчера около 17:00 награбленное вместе со складом вдруг загорелось. "МЧСники" прилетели спасать "собственное" имущество, но не успели".

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Детали: Советник мэра также обнародовал фото пожара.

Андрющенко также добавил, что получил подтверждение, что в 30 июня в акватории Мариуполя взорвался на мине российский десантный катер Черноморского флота, погибли три моряка.

 
 

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Темы: МариупольоккупацияпожарРосcия
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