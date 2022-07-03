Из-за войны уже около 800 тысяч украинцев потеряли жилье
Воскресенье, 3 июля 2022, 12:10
Около 800 тысяч украинцев потеряли жилье в результате российского вторжения, сообщила глава партии "Слуга народа" и заместитель председателя комитета ВР по организации госвласти Елена Шуляк.
Источник: Шуляк, которую цитирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Прямая речь Шуляк: "Русские оккупанты разрушили более 15 миллионов квадратных метров жилья украинцев.
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Больше всего повреждений жилищного фонда – в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях".
Детали: По словам депутатки, уже около 220 тысяч украинцев оставили заявки на получение компенсации из-за разрушенного жилья.
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