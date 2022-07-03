Посольство США в Москве убрало с сайта адрес после переименования улицы

скриншот с сайта посольства сша в москве

Посольство США в Москве убрало адрес со своего сайта после того, как территория возле дипмиссии была переименована столичными властями на "площадь "ДНР".

Источник: ТАСС

Детали: Вместо адреса на портале теперь отображаются координаты 55,75566° N, 37,58028° E.

СМИ отмечают, что прежний адрес посольства, Большой Девятинский пер., все еще можно найти на сайте.

В МИД России возмущены такими действиями посольства США.