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Посольство США в Москве убрало с сайта адрес после переименования улицы

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 июля 2022, 14:42
скриншот с сайта посольства сша в москве

Посольство США в Москве убрало адрес со своего сайта после того, как территория возле дипмиссии была переименована столичными властями на "площадь "ДНР".

Источник: ТАСС

Детали: Вместо адреса на портале теперь отображаются координаты 55,75566° N, 37,58028° E.

СМИ отмечают, что прежний адрес посольства, Большой Девятинский пер., все еще можно найти на сайте.

В МИД России возмущены такими действиями посольства США.

Темы: СШАРосcия
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