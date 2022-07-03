ВСУ показали идеальный тюнинг для российского танка

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продемонстрировал видео уничтоженного на востоке Украины танка российских оккупантов с метким комментарием.

Источник: Facebook-страница Генштаба

Дословно: "Идеальное состояние российского танка в степях Донбасса выглядит именно так. ВСУ подтверждают".

Детали: Дата и направление произошедшего не раскрываются.

Напомним: 3 июля 2022 года сразу два рода украинских войск отмечают профессиональный праздник: День зенитных ракетных войск Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ (первое воскресенье июля – ред.).