ВСУ показали идеальный тюнинг для российского танка
Воскресенье, 3 июля 2022, 16:47
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продемонстрировал видео уничтоженного на востоке Украины танка российских оккупантов с метким комментарием.
Источник: Facebook-страница Генштаба
Дословно: "Идеальное состояние российского танка в степях Донбасса выглядит именно так. ВСУ подтверждают".
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Детали: Дата и направление произошедшего не раскрываются.
Напомним: 3 июля 2022 года сразу два рода украинских войск отмечают профессиональный праздник: День зенитных ракетных войск Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ (первое воскресенье июля – ред.).
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