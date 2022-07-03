Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ показали идеальный тюнинг для российского танка

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 июля 2022, 16:47
ВСУ показали идеальный тюнинг для российского танка
скриншот

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продемонстрировал видео уничтоженного на востоке Украины танка российских оккупантов с метким комментарием.

Источник: Facebook-страница Генштаба

Дословно: "Идеальное состояние российского танка в степях Донбасса выглядит именно так. ВСУ подтверждают".

Реклама:

Детали: Дата и направление произошедшего не раскрываются.

Напомним: 3 июля 2022 года сразу два рода украинских войск отмечают профессиональный праздник: День зенитных ракетных войск Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ (первое воскресенье июля – ред.).

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
война
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
Буданов: Среди тех, кто руководит Россией, единицы выступают за войну
Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: