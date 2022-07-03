Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины – Шольц

Германия обсуждает гарантии безопасности для Украины со своими союзниками, готовясь к периоду после окончания войны.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы обсуждаем с близкими друзьями вопросы о гарантиях безопасности, которые мы можем предоставить. Это постоянный процесс. Понятно, что это не будет так же, если бы страна была членом НАТО", - сказал Шольц.

"Совершенно понятно, что это вопрос, который тщательно готовится в дипломатической сфере к тому дню, который мы надеемся скоро увидеть, когда закончится война", - добавил он.

Ранее бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен, входящий в Группу по вопросам международных гарантий безопасности, заявил, что Украине должны быть предоставлены гарантии ее безопасности до получения членства в Североатлантическом альянсе.

"И, конечно, это должны быть настоящие гарантии, а не такие, как давал Будапештский меморандум", – сказал он.

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