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Земан выступает за дальнейшие поставки оружия в Украину и подготовку военных

"Европейская правда"Воскресенье, 3 июля 2022, 17:10
Земан выступает за дальнейшие поставки оружия в Украину и подготовку военных
Милош Земан, фото AFP via Getty Images

Президент Чехии Милош Земан поддержит дальнейшие поставки оружия в Украину и участие обучении украинских солдат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Если бы не было российской агрессии в Украине, я бы на это не согласился", — сказал Земан о привлечении к обучению солдат Вооруженных сил Украины.

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Министр обороны Яна Чернохова говорила на этой неделе, что в этом контексте ведутся интенсивные переговоры. По ее словам, дело находится в стадии подготовки, рассматриваются различные виды обучения.

После российской агрессии против Украины Земан изменил свою позицию, например, по санкциям, которые ранее критиковал.

Но, по его словам, все изменили свое мнение. Он упомянул, что, например, в документе НАТО от 2010 года Россия упоминается как стратегический партнер. "Так что да, я бы согласился и на поставку оружия, и на обучение украинских солдат", — добавил он.

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Земан также считает, война в Украине будет долгой и изматывающей. "В таком случае естественным следствием является, к сожалению, увеличение потерь с обеих сторон", — сказал он.

Темы: Чехияоружие
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