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ВСУ отбили штурм на Славянском направлении, враг форсирует Северский Донец – сводка

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 июля 2022, 18:50
иллюстративное фото ВСУ

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Золотаревка, ВСУ отразили штурм в направлении Пасека – Долина, противник форсировал реку Северский Донец, пытается овладеть Белогоровкой.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 3 июля

Детали: На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии территории неподалеку от Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки. Украинские подразделения отразили штурм в направлении Пасека – Долина.

На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огненное влияние на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки.

На Лисичанском направлении враг совершает обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Золотаревка и Верхнекаменка. Вел штурмовые действия в направлении Золотаревки и взял под контроль населенный пункт.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового.

Наступательные действия по направлению Нырково – Берестово украинские воины успешно отбили. Также враг безуспешно пытался провести разведку боем в направлении Васильевка – Берестово. Вел штурмовые действия на направлениях Волчоярка – Спорное и Николаевка – Спорное. Понес значительные потери и отошел, говорится в сводке.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Времевка, Гуляйполе, Чаривне. Враг нанес авиаудары недалеко от Каменки, Авдеевки и Шевченко.

На Южнобужском направлении российские войска сосредотачивают усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны на вероятных направлениях наступления. Принимаются меры по логистическому обеспечению войск и совершенствует инженерное оборудование позиций.

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области.

На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы. Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Крестище, Малиновка, Черкасская Лозовая и Чеполь.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и характере деятельности вооруженных сил Беларуси не отмечается.

Агрессор продолжает наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на Николаевском направлении с целью снижения наступательных способностей наших войск.

Темы: война
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