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В итальянских Альпах обрушился ледник: по меньшей мере, 6 погибших

"Европейская правда"Воскресенье, 3 июля 2022, 20:15

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате обрушения части горного ледника в итальянских Альпах из-за рекордно высоких температур

Об этом сообщает Ansa, пишет "Европейская правда".

Лавина сошла на Мармоладе, горе высотой более 3300 метров в Доломитовых Альпах в восточной части итальянских Альп, между регионами Тренто и Венето.

Восемь человек получили травмы в результаты обрушения и еще около десяти считаются пропавшими без вести.

Раненые были доставлены в близлежащие больницы в городах Беллуно, Тревизо, Тренто и Больцано.

По информации местных властей, из-за сильной жары в начале лета в Италии температура на Мармоладе в субботу достигла 10 градусов по Цельсию.

Темы: Италия
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