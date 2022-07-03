В итальянских Альпах обрушился ледник: по меньшей мере, 6 погибших

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате обрушения части горного ледника в итальянских Альпах из-за рекордно высоких температур

Об этом сообщает Ansa, пишет "Европейская правда".

Лавина сошла на Мармоладе, горе высотой более 3300 метров в Доломитовых Альпах в восточной части итальянских Альп, между регионами Тренто и Венето.

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Восемь человек получили травмы в результаты обрушения и еще около десяти считаются пропавшими без вести.

Раненые были доставлены в близлежащие больницы в городах Беллуно, Тревизо, Тренто и Больцано.

По информации местных властей, из-за сильной жары в начале лета в Италии температура на Мармоладе в субботу достигла 10 градусов по Цельсию.