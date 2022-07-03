"Русский мир" убил еще двоих детей в Донецкой области

В результате вражеского обстрела Славянска в воскресенье погибли шесть человек, среди которых – 9-летний ребенок, также стало известно о смерти 3-летней девочки накануне.

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры

Детали: По данным следствия, 3 июля 2022 года оккупационные войска РФ обстреляли Славянск, в результате чего погибли шесть человек, среди которых родители с 9-летним ребенком, еще 15 получили осколочные ранения.

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Кроме того, установлено, что 1-2 июля российские вооруженные силы применили против мирных жителей Донбасса разнокалиберное артиллерийское оружие, в том числе реактивные системы залпового огня "Смерч".

Также в Славянске из-за сокрушительных атак захватчиков на днях в своих домах и во дворах погибли пятеро гражданских лиц и трое получили тяжелые осколочные ранения.

Один мужчина погиб в селе Новониколаевка Краматорского района и еще четыре человека ранены в результате вражеской атаки на город Доброполье.

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Кроме того, оккупанты обстреляли автомобиль, на котором семья с двумя малолетними детьми пыталась выехать из с. Зайцево в сторону г. Бахмут – родители, 2-летний мальчик и еще один пассажир получили ранения, 3-летняя девочка умерла.

Также под огонь оккупантов попали с. Катериновка Краматорского района, города Константиновка и Краматорск.

Дословно: "Во всех обстрелянных населенных пунктах разрушены и повреждены десятки жилых домов, от взрывов пострадали территория бывшего предприятия, хозяйственные постройки и автомобили, на 24 гектарах сельхозугодий сгорела пшеница".

Досудебное расследование по указанным фактам продолжается".