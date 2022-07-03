Оккупанты до смерти замучили водолаза ЗАЭС – мэр Энергодара

В Энергодаре после пыток российскими оккупантами скончался водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Дословно: "Сегодня, 3 июля, ушел из жизни водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук.

Реклама:

Напомним, что несколько дней назад работника атомной электростанции, опытного и профессионального водолаза крайне жестоко избили оккупанты. От мужчины требовали нырять в брызгальный бассейн ЗАЭС, и после его отказа монстры в человеческом лице замучили Андрея Гончарука".

Детали: Орлов сообщил, что с многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы Гончарук был доставлен в больницу Энергодара. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью, и в воскресенье он скончался, так и не придя в сознание.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ