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Оккупанты до смерти замучили водолаза ЗАЭС – мэр Энергодара

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 июля 2022, 21:30
Оккупанты до смерти замучили водолаза ЗАЭС – мэр Энергодара
ЗАЭС, фото Getty Images

В Энергодаре после пыток российскими оккупантами скончался водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Дословно: "Сегодня, 3 июля, ушел из жизни водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук.

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Напомним, что несколько дней назад работника атомной электростанции, опытного и профессионального водолаза крайне жестоко избили оккупанты. От мужчины требовали нырять в брызгальный бассейн ЗАЭС, и после его отказа монстры в человеческом лице замучили Андрея Гончарука".

Детали: Орлов сообщил, что с многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы Гончарук был доставлен в больницу Энергодара. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью, и в воскресенье он скончался, так и не придя в сознание.

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Темы: ЭнергодарЗАЭСЗапорожская областьоккупация
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