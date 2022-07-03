С 24 февраля из-за войны погибли 89 спортсменов и тренеров – Зеленский

С начала широкомасштабной российской агрессии в Украине погибли 89 спортсменов и тренеров, 13 оказались в плену.

Источник: президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, передает Укринформ

Прямая речь Зеленского: "Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать наше государство, защищать его на поле боя. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий. 13 – были захвачены и находятся в российском плену".

Детали: Он также отметил, что более 100 тыс. спортсменов не имеют возможности тренироваться, а ряд спортивных объектов разрушены.

В свою очередь президент МОК Томас Бах сообщил, что комитет собирается увеличить бюджет фонда в поддержку украинских спортсменов с 2,5 млн до 7,5 млн долларов. Комитет помогает 3 тысячам украинских спортсменов.

Бах также заявил, что МОК не видит оснований снимать санкции с российских и белорусских спортсменов и продолжит не допускать их к международным соревнованиям.

"Наша позиция по отстранению российских и белорусских спортсменов от соревнований неизменна и определяет то, чтобы не отменять эту рекомендацию", - сказал он.