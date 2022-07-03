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Донетчина: по меньшей мере 7 погибших и 20 раненых гражданских за день

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 июля 2022, 23:36
Донетчина: по меньшей мере 7 погибших и 20 раненых гражданских за день
Последствия обстрела Донецкой области 3 июля, фото с Telegram Кириленко

В воскресенье в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли не менее 7 гражданских, ранены – не менее 20.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

 
Последствия обстрела Донецкой области 3 июля, фото с Telegram Кириленко

Дословно: "Всего за сутки в Донецкой области россияне убили не менее 7 гражданских, ранили – не менее 20".

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Детали: По словам Кириленко, в воскресенье ракетные удары и обстрелы происходили по всей области. Больше всего пострадали крупнейшие города Донетчины – Краматорск и Славянск.

Славянск днем ​​подвергся массированному обстрелу – погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок, ранены – 19. Повреждены около 40 жилых домов. Весь масштаб причиненного ущерба еще устанавливается.

 

Краматорск дважды обстреляли из "Смерчей": днем ​​повредили гостинично-жилищный комплекс, вечером – разбили дорогу, попали в школу и территорию детсада и поликлиники. По предварительной информации, ранен один человек.

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Также россияне обстреливали жилой квартал Авдеевки и АКХЗ. Достоверно известно об одном погибшем.

Активно обстреливали Ильиновскую общину: пострадали Катериновка, Тарасовка, Новополтавка и Клебан-Бык.

Темы: Донецкая областьвойна
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