Британия будет принимать конференцию по восстановлению Украины в 2023 году

В следующем году Великобритания проведет конференцию URC2022, посвященную восстановлению Украины.

Источник: Reuters со ссылкой на британского министра иностранных дел Лиз Трасс

Детали: Британия работает с Украиной и другими странами над проведением конференции в следующем году, и она войдет в наблюдательный совет, чтобы координировать действия Украины и ее союзников по восстановлению.

Напомним:

В этом году конференция URC2022 состоится в швейцарском Лугано 4 и 5 июля. Повестка дня включает, в частности, приоритеты, методы и принципы реконструкции. Конференция направлена ​​на то, чтобы подчеркнуть широкую поддержку международных партнеров по процессу восстановления в Украине.

Также Британия и Дания готовят на август специальную донорскую конференцию в поддержку Украины.