Британия будет принимать конференцию по восстановлению Украины в 2023 году

В следующем году Великобритания проведет конференцию URC2022, посвященную восстановлению Украины.

Источник: Reuters со ссылкой на британского министра иностранных дел Лиз Трасс

Детали: Британия работает с Украиной и другими странами над проведением конференции в следующем году, и она войдет в наблюдательный совет, чтобы координировать действия Украины и ее союзников по восстановлению.

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Напомним: