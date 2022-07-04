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Британия будет принимать конференцию по восстановлению Украины в 2023 году

Анастасия КалатурПонедельник, 4 июля 2022, 01:28
Британия будет принимать конференцию по восстановлению Украины в 2023 году
ФОТО: GETTY

В следующем году Великобритания проведет конференцию URC2022, посвященную восстановлению Украины.

Источник: Reuters со ссылкой на британского  министра иностранных дел Лиз Трасс

Детали: Британия работает с Украиной и другими странами над проведением конференции в следующем году, и она войдет в наблюдательный совет, чтобы координировать действия Украины и ее союзников по восстановлению.

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Напомним:

  • В этом году конференция URC2022 состоится в швейцарском Лугано 4 и 5 июля. Повестка дня включает, в частности, приоритеты, методы и принципы реконструкции. Конференция направлена ​​на то, чтобы подчеркнуть широкую поддержку международных партнеров по процессу восстановления в Украине.
  • Также Британия и Дания готовят на август специальную донорскую конференцию в поддержку Украины.

Темы: Великобританиявойна
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