Британия будет принимать конференцию по восстановлению Украины в 2023 году
Понедельник, 4 июля 2022, 01:28
В следующем году Великобритания проведет конференцию URC2022, посвященную восстановлению Украины.
Источник: Reuters со ссылкой на британского министра иностранных дел Лиз Трасс
Детали: Британия работает с Украиной и другими странами над проведением конференции в следующем году, и она войдет в наблюдательный совет, чтобы координировать действия Украины и ее союзников по восстановлению.
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Напомним:
- В этом году конференция URC2022 состоится в швейцарском Лугано 4 и 5 июля. Повестка дня включает, в частности, приоритеты, методы и принципы реконструкции. Конференция направлена на то, чтобы подчеркнуть широкую поддержку международных партнеров по процессу восстановления в Украине.
- Также Британия и Дания готовят на август специальную донорскую конференцию в поддержку Украины.